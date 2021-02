Slittino naturale, Gruber e Pigneter argento e bronzo nel singolo dei Mondiali di Umhausen vinto da Kammerlander (Di domenica 14 febbraio 2021) Thomas Kammerlander conquista la medaglia d’oro nella gara di singolo maschile ai Campionati Mondiali di Umhausen (Austria) 2021 di Slittino su pista naturale. Il padrone di casa chiude con il tempo complessivo di 2:24.82 davanti ai nostri Alex Gruber in 2:25.46 64 centesimi e Patrick Pigneter in 2:25.72 a 90 che, quindi, si mettono al collo rispettivamente la medaglia di argento e quella di bronzo. Quarta posizione a 1.07 per l’austriaco Michael Scheikl in 2:28.89, quinta a 2.54 per il nostro Stefan Federer in 2:27.36. Al sesto posto l’austriaco Fabian Achenrainer in 2:27.61 a 2.79, davanti ad un trio russo composto da Aleksandr Egorov settimo in 2:27.83 a 3.01, quindi ottavo Grigory Bukin in 2:27.92 a 3.10 e nono ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Thomasconquista la medaglia d’oro nella gara dimaschile ai Campionatidi(Austria) 2021 disu pista. Il padrone di casa chiude con il tempo complessivo di 2:24.82 davanti ai nostri Alexin 2:25.46 64 centesimi e Patrickin 2:25.72 a 90 che, quindi, si mettono al collo rispettivamente la medaglia die quella di. Quarta posizione a 1.07 per l’austriaco Michael Scheikl in 2:28.89, quinta a 2.54 per il nostro Stefan Federer in 2:27.36. Al sesto posto l’austriaco Fabian Achenrainer in 2:27.61 a 2.79, davanti ad un trio russo composto da Aleksandr Egorov settimo in 2:27.83 a 3.01, quindi ottavo Grigory Bukin in 2:27.92 a 3.10 e nono ...

