La Juventus non convince in campionato: deve puntare tutto sulla Champions? (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ennesima occasione sprecata. Brutta sconfitta per la Juventus che non è riuscita ad approfittare del passo falso del Milan, i rossoneri hanno perso a sorpresa sul campo dello Spezia mentre i bianconeri hanno dovuto fare i conti con il ko contro il Napoli. La squadra di Andrea Pirlo non ha comunque demeritato, non è riuscita a concretizzare le occasioni nel finale ed è mancata negli uomini chiave. La Juventus ha trovato difficoltà a centrocampo e gli attaccanti non sono stati lucidi, il migliore in campo è stato Chiesa. Non sono stati concreti Cristiano Ronaldo e Morata, il punto di forza è la difesa ma un’ingenuità di Chiellini ha procurato il rigore decisivo, poi trasformato da Insigne. Juventus, tutto sulla Champions League Foto di Ciro Fusco / AnsaLa Juventus può ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ennesima occasione sprecata. Brutta sconfitta per lache non è riuscita ad approfittare del passo falso del Milan, i rossoneri hanno perso a sorpresa sul campo dello Spezia mentre i bianconeri hanno dovuto fare i conti con il ko contro il Napoli. La squadra di Andrea Pirlo non ha comunque demeritato, non è riuscita a concretizzare le occasioni nel finale ed è mancata negli uomini chiave. Laha trovato difficoltà a centrocampo e gli attaccanti non sono stati lucidi, il migliore in campo è stato Chiesa. Non sono stati concreti Cristiano Ronaldo e Morata, il punto di forza è la difesa ma un’ingenuità di Chiellini ha procurato il rigore decisivo, poi trasformato da Insigne.League Foto di Ciro Fusco / AnsaLapuò ...

