“Il momento è arrivato”: i presidi in Italia per Ocalan (Di sabato 13 febbraio 2021) Diverse le mobilitazioni organizzate da Uiki, da Rete Kurdistan e dal comitato «Il momento è arrivato. Libertà per Ocalan» in occasione del 15 febbraio, 22esimo anniversario dalla cattura del leader e fondatore del Pkk da parte dei servizi segreti turchi in Kenya. Stamattina a Roma, di fronte alla sede Rai, si è tenuto un presidio. Nel pomeriggio iniziative nelle piazze di Milano, Firenze, Palermo, Alessandria, Bologna, Parma e Rovigo. Domani 12 febbraio performance all’Arco della pace di Milano alle 15.30. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 febbraio 2021) Diverse le mobilitazioni organizzate da Uiki, da Rete Kurdistan e dal comitato «Il. Libertà per» in occasione del 15 febbraio, 22esimo anniversario dalla cattura del leader e fondatore del Pkk da parte dei servizi segreti turchi in Kenya. Stamattina a Roma, di fronte alla sede Rai, si è tenuto uno. Nel pomeriggio iniziative nelle piazze di Milano, Firenze, Palermo, Alessandria, Bologna, Parma e Rovigo. Domani 12 febbraio performance all’Arco della pace di Milano alle 15.30. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

carlosibilia : Per il @Mov5Stelle non è ancora arrivato il momento di arrendersi, ma dobbiamo restare uniti ed essere forti più c… - justatrex : È arrivato il momento tanto atteso #TZVIP - nat6913815295 : Noooo sei tu una cazzata dal momento in cui sei arrivato in politica - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: io direi che è arrivato il momento di dare una gioia a lip perché tutta questa merda non se la merita #Shameless https://… - belle_brunella : @ErBovetti @maurobiani @AndreaMarano11 Ci sono battaglie del passato che sembravano impossibili e ad un certo punto… -