Il Cantante Mascherato | svelati Tigre Azzurra e La Giraffa

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha divertito ancora una volta il pubblico in studio e a casa con le bellissime esibizioni di tutti i cantanti sotto le maschere e le supposizioni della giuria che si sono lanciati in ipotesi a dir poco ardite. Nel corso della puntata di venerdì 12 febbraio, c'è stato un bel colpo di scena in apertura di puntata. Milly Carlucci, come di consueto ha iniziato la puntata con uno spareggio che ha visto protagonistie Orsetto. Al termine dello spareggio, è stata svelata l'identità diche ha sorpreso non poco la giuria. La giuria, prima chesi togliesse la maschera, ha cercato di capire chi fosse il Vip a darle vita ed ha fatto all'unanimità il nome di Massimo Lopez finendo completamente fuori ...

tempoweb : Tutti gli indizi portavano a lei: smascherata la Giraffa canterina di Milly Carlucci #ilcantantemascherato #giraffa… - tvblogit : Il Cantante Mascherato, Giraffa eliminata: è Katia Ricciarelli! #IlCantanteMascherato - TeamZorlando : @AndreaGalastro Inizierà a fare Ballando, Tale e quale e Il cantante mascherato ?? - fookinglosah23 : RT @stefyorlandobot: raga a quanto pare sono state smascherate più persone su canale 5 stasera, che su rai 1 al cantante mascherato - pizzaandbeer_ : RT @stefyorlandobot: raga a quanto pare sono state smascherate più persone su canale 5 stasera, che su rai 1 al cantante mascherato -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Intanto Raimondo Todaro si occupa delle coreografie de 'Il': 'E' piuttosto impegnativo perché devo lavorare con i cantanti mascherati: loro non mi possono parlare per non farsi ...Il2021 comincia la terza serata con una prima sfida - eliminazione. Le maschere rimaste in gara condividono il palcoscenico con il Leone Al Bano, una delle maschere più amate della ...Nella Giraffa c'è Romina Power sì o no? I telespettatori se lo chiedono da giorni soprattutto nella serata in cui a Il Cantante ...La quarta maschera svelata a Il Cantante Mascherato è Giraffa: sotto si nascondeva Katia Ricciarelli. Ecco le altre supposizione dei giurati ...