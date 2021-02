Paura per Fernando Alonso: investito mentre si allenava in bici (Di venerdì 12 febbraio 2021) Attimi di Paura per Fernardo Alonso, il 39enne pilota spagnolo, già vincitore di due mondiali di Formula 1 nel 2005 e 2006 con la Renault. mentre si stava allenando in bici, uno dei suoi hobby preferiti, è stato investito da un'auto nei pressi di Lugano in Svizzera. Alonso trasportato in ospedale a Berna La notizia è stata confermata dal team automobilistico francese Alpine, nuova denominazione dal 2021 della storica Renault, che per la prossima stagione di Formula 1, aveva ingaggiato proprio il pilota spagnolo, assente dalle gare da novembre 2018. Dopo l'incidente, Fernando Alonso è stato subito soccorso e trasportato in un ospedale della zona, dove i primi accertamenti, hanno riscontrato una frattura alla mandibola e danni ai denti. Considerando le ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Attimi diper Fernardo, il 39enne pilota spagnolo, già vincitore di due mondiali di Formula 1 nel 2005 e 2006 con la Renault.si stava allenando in, uno dei suoi hobby preferiti, è statoda un'auto nei pressi di Lugano in Svizzera.trasportato in ospedale a Berna La notizia è stata confermata dal team automobilistico francese Alpine, nuova denominazione dal 2021 della storica Renault, che per la prossima stagione di Formula 1, aveva ingaggiato proprio il pilota spagnolo, assente dalle gare da novembre 2018. Dopo l'incidente,è stato subito soccorso e trasportato in un ospedale della zona, dove i primi accertamenti, hanno riscontrato una frattura alla mandibola e danni ai denti. Considerando le ...

