Elezioni AIA | Trentalange | «Scelta di cuore Diamo spazio ai giovani»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfredoha parlato delleper il presidente dell’AIA che si terranno domenica Alfredo, ex arbitro, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’del presidente dell’AIA a cui lui è candidato nella sfida con Nicchi.– «E? unadi. Sto provando la stessa emozione di quando arbitrai la prima volta in un campo sterrato nella periferia di Torino. E? questione di passione e senso di giustizia, come quando decisi di arbitrare». NOVITA – «Capisco l’osservazione, ma gia? 4 anni fa avrei voluto candidarmi, perche? Nicchi era al terzo mandato e per me due erano sufficienti. Io non credo di essere il nuovo che avanza, ma posso essere l’esperienza che porta al nuovo. Don Milani diceva: «Fai strada ai poveri ...

Milannews24_com : Elezioni AIA, Nicchi: «Sento grande sostegno. Bisogna creare dei Var Pro» - junews24com : Nicchi: «Errori? Possono capitare. Chi mi ha spinto a ricandidarmi...» - - zazoomblog : Elezioni AIA Nicchi: «Sento un grande sostegno. Bisogna creare dei Var Pro» - #Elezioni #Nicchi: #«Sento #grande - pasqualinipatri : Elezioni AIA, Trentalange: “Dobbiamo arrivare al giorno di un arbitro che parla in conferenza stampa”… - LALAZIOMIA : Elezioni AIA, Trentalange: “Dobbiamo arrivare al giorno di un arbitro che parla in conferenza stampa”… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni AIA

... ex arbitro, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'del presidente dell'a cui lui è candidato nella sfida con Nicchi. SCELTA - "E una scelta di cuore. Sto provando ......che si terrà domenica per la nomina del presidente dell'Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delleche ...Alfredo Trentalange ha parlato delle elezioni per il presidente dell’AIA che si terranno domenica Alfredo Trentalange, ex arbitro, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’elezioni ...NICCHI AIA INTERVISTA – Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, intervistato da La Gazzetta dello Sport sulle prossime elezioni dell’Associazione italiana arbitri, in programma domen ...