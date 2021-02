Musica | ' Accendi l' arcobaleno' | un inno alla vita post Covid

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si intitola "l'", è un brano inedito, scritto e interpretato da un gruppo di infermieri delle Aziende sanitarie di Bologna riunitosi in un 'Coro in corsia', assieme ad Andrea ...

Agenzia ANSA

Si intitola "Accendi l'arcobaleno", è un brano inedito, scritto e interpretato da un gruppo di infermieri delle Aziende sanitarie di Bologna riunitosi in un 'Coro in corsia', assieme ad Andrea Mingardi, con l'intento di rendere la musica "un linguaggio universale e catartico".