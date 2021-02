Galli: “Non bisogna vaccinare chi ha avuto il covid” (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo l’infettivologo Massimo Galli, coloro che hanno già contratto l’infezione non dovrebbero essere vaccinati. È infatti frequente che questa categoria di persone sviluppi delle reazioni avverse al vaccino, quali nausea, vertigini e stati febbrili. Intervistato da Quotidiano.net il professore ha spiegato: “Guardi, abbiamo avuto diversi medici e infermieri vaccinati che hanno riferito effetti collaterali, una risposta eccessiva del sistema immunitario al vaccino. Nulla di pericoloso, ma la seconda dose è anche più fastidiosa della prima nei soggetti che hanno già superato l’infezione”.Aggiungendo che ha “poco senso convocare due volte chi si è ammalato ed è guarito, perché possiede già una memoria immunologica. Finora si è affermata una linea talebana, per cui se obiettavi qualcosa venivi bollato come irresponsabile, ma l’atteggiamento sta ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo l’infettivologo Massimo, coloro che hanno già contratto l’infezione non dovrebbero essere vaccinati. È infatti frequente che questa categoria di persone sviluppi delle reazioni avverse al vaccino, quali nausea, vertigini e stati febbrili. Intervistato da Quotidiano.net il professore ha spiegato: “Guardi, abbiamodiversi medici e infermieri vaccinati che hanno riferito effetti collaterali, una risposta eccessiva del sistema immunitario al vaccino. Nulla di pericoloso, ma la seconda dose è anche più fastidiosa della prima nei soggetti che hanno già superato l’infezione”.Aggiungendo che ha “poco senso convocare due volte chi si è ammalato ed è guarito, perché possiede già una memoria immunologica. Finora si è affermata una linea talebana, per cui se obiettavi qualcosa venivi bollato come irresponsabile, ma l’atteggiamento sta ...

