Gagliardini | “Dobbiamo essere coraggiosi | sappiamo come affrontare la Juve”

Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro, ha parlato così a Inter TV a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Juventus in Coppa Italia: "Servirà sicuramente un'Inter coraggiosa che lotterà su tutti i palloni e cercherà di mettere in difficoltà la Juve come abbiamo fatto in entrambe le due partite affrontate finora. Sarà sicuramente difficile, sappiamo come affrontarli, l'abbiamo preparata bene, sarà una battaglia in campo".

TUTTOJUVE_COM : GAGLIARDINI A RAISPORT: 'Dobbiamo fare un'impresa, ma possiamo farcela' - Igli19050018 : @marifcinter Se dobbiamo recuperare il risultato dell'andata, abbiamo maggiori possibilità con Eriksen in campo,invece che Gagliardini. - Tractor220510 : @marifcinter Giocarsela con Gagliardini quale logica avrebbe? Dobbiamo creare più occasioni possibili e sicuramente dobbiamo rischiare. - Giovanna8216 : Young e Gagliardini titolari domani sera proprio no... Dobbiamo fare un impresa segnando 2 goal a Torino... Eriksen… - b5c52c8c0fbc49c : @marifcinter Dobbiamo recuperare due gol Conte -mette Gagliardini titolare- Tifoso interista -first reaction SCHOCK- -