Sbarco di migranti nel Reggino | salvate 32 persone

REGGIO CALABRIA – Trentadue migranti sono stati individuati oggi su una spiaggia nel territorio reggino a Bovalino. Erano a bordo di una barca a vela arenata sul litorale. Si tratta di 29 uomini, 2 donne e un minore, di nazionalità irachena e afghana. Dopo i primi soccorsi sono stati trasferiti al campo sportivo di Bovalino per i controlli sanitari e l'identificazione.

