L'ipotesi di una terza dose di vaccino contro le varianti del coronavirus (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'Rinforzo vaccinale in autunno'. È una possibilità ventilata dal governo inglese per contrastare i ceppi più contagiosi del virus. Gli antidoti ad oggi in commercio hanno dimostrato una buona ...

