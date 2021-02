Chris Hemsworth, infortunio alla schiena per il protagonista di Thor: Love and Thunder (Di domenica 7 febbraio 2021) Chris Hemsworth avrebbe avuto qualche problemino alla schine negli ultimi giorni, durante le riprese di Thor: Love and Thunder; scopriamo cosa è successo. Nelle ultime settimane hanno preso il via in Australia le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto film nella saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono, ma giunge ora notizia che il protagonista Chris Hemsworth avrebbe riportato un infortunio alla schiena. Stando a quanto riportato anche dal Daily Mail, che ha ripreso la notizia segnalata dal Sunday Confidential, l'attore australiano avrebbe rilevato un forte dolore alla schiena già da diversi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)avrebbe avuto qualche probleminoschine negli ultimi giorni, durante le riprese diand; scopriamo cosa è successo. Nelle ultime settimane hanno preso il via in Australia le riprese diand, quarto film nella saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono, ma giunge ora notizia che ilavrebbe riportato un. Stando a quanto riportato anche dal Daily Mail, che ha ripreso la notizia segnalata dal Sunday Confidential, l'attore australiano avrebbe rilevato un forte doloregià da diversi ...

