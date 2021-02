Scenari di gelo estremo Attenzione a metà febbraio | se arrivasse il Burian

(Di sabato 6 febbraio 2021) Siamo entrati nell’ultima parte dell’inverno, nel pieno di unche non di rado regala le migliori performance in fatto di freddo,e neve. Sarà così anche quest’anno? Chissà, non è affatto da escludere, per quanto possa sembrare inverosimile dinanzi all’esplosione del caldo primaverile di questi giorni. Non escluso l’arrivo delcontinentale sull’Italia versoFino a questo momento si può dire che l’inverno 2020/2021, nel complesso, abbia fatto il suo dovere anche sull’Italia, non sono mancate fasi fredde e nevose. E’ mancato però il grande evento. Dare un giudizio definitivo sull’inverno è però ancora prematuro, non essendo ancora giunto a conclusione. L’Europa è al momento spaccata in due. Da una parte ilcontinentale dilaga con moto retrogrado, da ...

