Il Toro di Nicola non muore letteralmente mai, l'Atalanta si butta via da 3-0 a 3-3 (Di sabato 6 febbraio 2021) Atalanta-Torino 3-3 sancisce un risultato clamoroso nella 21^ giornata di Serie A, non tanto per l'esito, ma per il modo in cui esso è arrivato. Gli orobici partono a mille e dopo 20? sono già 3-0 con Ilicic, Gosens e Muriel. Il Toro ha una fiammata d'orgoglio sul finire di tempo, quando trova il doppio colpo con Belotti e Bremer che riapre la sfida. Nella seconda frazione la squadra di Gasperini si limita a controllare, ma nel finale un colpo di testa di Bonazzoli regala ai granata un incredibile quanto prezioso pareggio. Atalanta-Torino 3-3 Cosa è successo? Le scelte iniziali – Gasperini prova a sopperire alle assenze sulla corsia di destra schierando dal 1? il giovane Ruggeri. Non figurano infatti nella lista dei convocati Hateboer e Mahele. Pessina viene schierato nei due di centrocampo accanto a De Roon, mentre in avanti Muriel vince il ballottaggio con ...

