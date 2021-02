Adani: 'Mario Mandzukic risorsa per il Milan' (Di venerdì 5 febbraio 2021) MilanO - "Con giocatori bravi nell'uno contro uno il Milan ha trovato la continuità. Leao, in quella posizione, ha fatto bene contro il Bologna". Lo ha dichiarato Daniele Adani , intervenuto ai ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)O - "Con giocatori bravi nell'uno contro uno ilha trovato la continuità. Leao, in quella posizione, ha fatto bene contro il Bologna". Lo ha dichiarato Daniele, intervenuto ai ...

MILANO - "Con giocatori bravi nell'uno contro uno il Milan ha trovato la continuità. Leao, in quella posizione, ha fatto bene contro il Bologna". Lo ha dichiarato Daniele Adani , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in merito all'attacco del Milan, soffermandosi anche su Mandzukic : "Io continuerei a giocare in questo modo, ma Mandzukic è un'ottima risorsa".

Cassano e la previsione su Mandzukic: 'Al Milan farà fatica perché...'

Durante la consueta diretta su Twitch con la Bobo Tv Antonio Cassano , in compagnia di Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, ha avuto modo di parlare anche di Mario Mandzukic e del suo approdo al Milan dopo tanto tempo di assenza dal terreno di gioco. Secondo FantAntonio, l'acquisto del croato da ...

