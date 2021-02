Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 15:30 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Viabilità DEL 04 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE PROVOCA CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA CONVOLTI VARI VEICOLI AL MOMENTO SPOSTATI IN CORSIA DI EMERGENZA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURIOSI DALLA PRENESTINA FINO ALLA GALLERIA APPIA UN ALTRO INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO A RIDOSSO DELLA ROTONDO PER VIA PALOMBARESE CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA NOMENTANA IN USCITA DAL CENTRO SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO PERMANE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 15.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE PROVOCA CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA CONVOLTI VARI VEICOLI AL MOMENTO SPOSTATI IN CORSIA DI EMERGENZA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURIOSI DALLA PRENESTINA FINO ALLA GALLERIA APPIA UN ALTRO INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO A RIDOSSO DELLA ROTONDO PER VIA PALOMBARESE CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA NOMENTANA IN USCITA DAL CENTRO SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO PERMANE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MarziaLoreti : Una che ha fatto diventare senso unico via taranto,adesso via la spoezzia con gravi conseguenze di viabilità,traffi… - romamobilita : #Roma da lunedì prossimo nuova #viabilità a via La Spezia, che diventerà a senso unico da via Monza a piazzale Appi… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità La linea bus #RomaTpl 081 registra rallentatamenti per traffico in via della Muratella e via Portuense. - Rifugianima : RT @romamobilita: #Roma #viabilità La linea bus #RomaTpl 081 registra rallentatamenti per traffico in via della Muratella e via Portuense. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 02 - 2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 04 FEBBRAIO 2021 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA APRIAMO CON IL GRANDE ...

Prato, taglio del nastro per la complanare del Soccorso

...che la strada sia utilizzata come bypass della strettoia del Soccorso sovraccaricando la viabilità ... Contando anche il tratto di prolungamento di via Tasso, tra via Roma e via del Purgatorio, l'...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 DEL 04 FEBBRAIO 2021 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA APRIAMO CON IL GRANDE ......che la strada sia utilizzata come bypass della strettoia del Soccorso sovraccaricando la... Contando anche il tratto di prolungamento di via Tasso, tra viae via del Purgatorio, l'...