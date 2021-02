Sanremo, via libera del Cts al Festival | Amadeus: 'Felicissimi, non fermiamo la musica' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo beneplacito per lo svolgimento del Festival di Sanremo , in programma dal 2 al 6 marzo. Gli esperti hanno approvato il protocollo che è stato presentato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo beneplacito per lo svolgimento deldi, in programma dal 2 al 6 marzo. Gli esperti hanno approvato il protocollo che è stato presentato ...

