Renzi esulta per il Governo Draghi: "Salvezza per l'Italia" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Renzi assicura: "Il Governo Draghi sarà la Salvezza dell'Italia. Il Conte 2? Era tutto bloccato, senza slancio, senza visione, immobile" "È probabile che io sia il piu' impopolare del Paese, e' improbabile che Conte sia il piu' popolare, ma e' certo che Draghi sia il piu' competente. Va bene cosi'". Lo ha detto a Repubblica…

