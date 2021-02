Laura Pausini candidata ai Golden Globe: "È una scossa dritta al cuore" (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ogni traguardo che conquista Io si/Seen è per me sempre una grande emozione, una scossa dritta al cuore”. Sono le parole con cui Laura Pausini ha commentato via social la candidatura ai Golden Globes per il brano Io sì/Seen, da lei interpretato e in lizza come migliore canzone originale del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. L’artista italiana può già vantare, tra i vari riconoscimenti, un Grammy Award e quattro Latin Grammy Awards, oltre alla recentissima vittoria dell’Hollywood Music in Media Awards proprio per il brano Io sì/Seen. Pausini ha aggiunto: “Ricordo la prima volta che ho sentito il pezzo quando Diane (Diane Warren, 11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe, ndr) me ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ogni traguardo che conquista Io si/Seen è per me sempre una grande emozione, unaal”. Sono le parole con cuiha commentato via social la candidatura ais per il brano Io sì/Seen, da lei interpretato e in lizza come migliore canzone originale del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. L’artista italiana può già vantare, tra i vari riconoscimenti, un Grammy Award e quattro Latin Grammy Awards, oltre alla recentissima vittoria dell’Hollywood Music in Media Awards proprio per il brano Io sì/Seen.ha aggiunto: “Ricordo la prima volta che ho sentito il pezzo quando Diane (Diane Warren, 11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1, ndr) me ...

