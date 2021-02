L’Atalanta non sfonda, a Napoli finisce 0-0 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella seconda semifinale di Coppa Italia, Napoli e Atalanta fanno 0-0 e si deciderà tutto nel ritorno a Bergamo tra una settimana. Gattuso schiera un'inedita difesa a tre, che si copre anche sugli esterni: Di Lorenzo e Hysaj. Davanti ci sono Politano, Lozano e Insigne, tridente leggero. Gasperini schiera Pessina dietro Zapata e Muriel, sulle corsie ci sono Maehle e Gosens. Dalla distanza prima Insigne e poi Muriel testano l'attenzione dei portieri. L'Atalanta detta un ritmo alto. Muriel imbuca per Pessina, Ospina chiude lo specchio in uscita poi la difesa sbroglia rimpallando la conclusione di Freuler. Pessina libera Toloi in area, il difensore prova uno strano colpo d'esterno che 'grazia' Ospina. Cross di Muriel, Zapata gira al volo di sinistro ma non trova i pali. Muriel si libera in area ma scivola al momento della conclusione che sfila a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella seconda semifinale di Coppa Italia,e Atalanta fanno 0-0 e si deciderà tutto nel ritorno a Bergamo tra una settimana. Gattuso schiera un'inedita difesa a tre, che si copre anche sugli esterni: Di Lorenzo e Hysaj. Davanti ci sono Politano, Lozano e Insigne, tridente leggero. Gasperini schiera Pessina dietro Zapata e Muriel, sulle corsie ci sono Maehle e Gosens. Dalla distanza prima Insigne e poi Muriel testano l'attenzione dei portieri. L'Atalanta detta un ritmo alto. Muriel imbuca per Pessina, Ospina chiude lo specchio in uscita poi la difesa sbroglia rimpallando la conclusione di Freuler. Pessina libera Toloi in area, il difensore prova uno strano colpo d'esterno che 'grazia' Ospina. Cross di Muriel, Zapata gira al volo di sinistro ma non trova i pali. Muriel si libera in area ma scivola al momento della conclusione che sfila a ...

mirkocalemme : L'#Atalanta ha sbattuto sul catenaccio di un #Napoli in crisi prima di tutto fisica. #Osimhen non è nemmeno al 50%,… - DiMarzio : L’@Atalanta_BC apre al prestito di #Lammers: non solo da tempo il @GenoaCFC, oggi pressing del @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - Salvato95551627 : RT @GA7_Official: Dobbiamo baciare a terra per questo 0-0. Ma solo ed esclusivamente per quanto visto in campo. Non perché sia un risu… - Salvato95551627 : RT @antonio_gaito: Ilicic, Pasalic e Lammers i cambi dell’Atalanta. Malinovski e Miranchuk neanche entrati L’unica punta di ruolo Petagna… - EBorriello : @Torrenapoli1 Ci vuole huno come hamsik come team manager....e non edo e compagnia .....lo stimo ADL, ma così si sp… -