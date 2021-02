GF Vip | finale anticipata? “Chi c’è | c’è” | cosa sta succedendo nella casa

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tempo sembra essersi cristallizzatodel GF Vip dopo la tragedia accaduta a Dayane Mello: “Chi c’è, c’è”,sta“Chi c’è, c’è”:per il GF Vip? Chesta(fonte screenshot video)Di fronte a certe tragedie della vita tutto passa in secondo piano. Lo sa bene Dayane Mello, tra le protagoniste indiscusse del programma e lo sanno anche i suoi compagni di avventura che si sono stretti attorno a lei dopo la tragedia che le è piovuta addosso. La morte di suo fratello, Lucas, appena ventisette, ha di colpo riportato bruscamente alla realtà tutti i concorrenti del programma. “Chi c’è, c’è” sono state le ...

EireenViolet : Concorrenti del GF Vip vogliono abbandonare il gioco e lasciare la vittoria a DAYANE-VIDEO- 'Lunedì facciamo una b… - lucafaccio : Morto il fratello di Dayane Mello, i Vip chiedono di anticipare la finale del GF: “Lunedì usciamo” - vashappenin432 : RT @anticipazionitv: #GFvip ?? Finale anticipata per solidarietà a #DayaneMello da parte dei gieffini? ?????? #forzadayane #3Febrero https://… - anticipazionitv : #GFvip ?? Finale anticipata per solidarietà a #DayaneMello da parte dei gieffini? ?????? #forzadayane #3Febrero - Veronik76799875 : Morto il fratello di Dayane Mello, i Vip chiedono di anticipare la finale del GF: “Lunedì usciamo” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip finale

... 'Lunedì facciamo una bellae poi usciamo tutti', ha proposto Samantha De Grenet . Lucas ...della modella brasiliana naturalizzata italiana Dayane che partecipa su Canale 5 al Grande FratelloI concorrenti del Gfhanno anche pensato di lasciare il gioco prima delladel 1° marzo 2021, dove peraltro proprio la Mello è data come favorita.La durata extra-large del Grande Fratello Vip scatena polemiche: Roberta Bruzzone ha definito 'pura follia' la durata di quasi sei mesi del reality.Da ieri mattina nella casa del Grande Fratello VIP 5 l’aria che tira è completamente diversa. E come potrebbe essere altrimenti dopo la devastante notizia ricevuta da Dayane Mello. La brasiliana ha in ...