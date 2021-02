Calcio | Giuntoli | ' sfogo Gattuso? In tutte le famiglie ci sono piccoli disguidi'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Napoli, 3 feb. - (Adnkronos) - "Inle società e lea volte ci, a volte vengono fuori e altre no". Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, commenta così lodell'allenatore degli azzurri di domenica scorsa dopo la vittoria sul Parma. "La cosa migliore è pensare al campo e credo che Rino lo stia facendo molto bene", aggiunge, ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con l'Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia.

