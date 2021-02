Covid e scuole, Verdoliva: “Incremento di contagi tra gli studenti” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora una volta le scuole finiscono al centro della bufera. Il ritorno tra i banchi rischia di far risalire la curva dei contagi e la situazione sembra purtroppo andare in quella direzione. E’ quanto emerge dalle parole di Ciro Verdoliva, rilasciate questa mattina alla trasmissione ‘Barba e capelli‘ su Radio Crc Targato Italia. “Nella scuola abbiamo un Incremento tra gli studenti negli ultimi 15 giorni è pari al 32%“, ha dichiarato il direttore dell’Asl Napoli 1. “I positivi ci sono, lo sforzo delle Asl è fortissimo come quello dell’assistenza domiciliare Covid“, ha concluso Verdoliva facendo il punto della situazione, “i numeri dimostrano quanto il virus sia presente e quali siano gli sforzi per combattere la pandemia. Dipende ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora una volta lefiniscono al centro della bufera. Il ritorno tra i banchi rischia di far risalire la curva deie la situazione sembra purtroppo andare in quella direzione. E’ quanto emerge dalle parole di Ciro, rilasciate questa mattina alla trasmissione ‘Barba e capelli‘ su Radio Crc Targato Italia. “Nella scuola abbiamo untra glinegli ultimi 15 giorni è pari al 32%“, ha dichiarato il direttore dell’Asl Napoli 1. “I positivi ci sono, lo sforzo delle Asl è fortissimo come quello dell’assistenza domiciliare“, ha conclusofacendo il punto della situazione, “i numeri dimostrano quanto il virus sia presente e quali siano gli sforzi per combattere la pandemia. Dipende ...

