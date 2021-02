Zona gialla per finta, il nodo del 15 febbraio: voci su una nuova stretta. Sci e spostamenti, sussurri dal governo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Scade fra due settimane, il 15 febbraio, il blocco allo sci e il divieto di spostamento tra le aree gialle. Se questi due stop non venissero prorogati, i gestori degli impianti da sci e i titolari degli alberghi potrebbero tornare subito al lavoro e recuperare in minima parte la stagione invernale. Come scrive Repubblica, però, sembra difficile che il governo non prenda nuove decisioni di chiusura. Infatti nonostante gran parte dell'Italia sia in Zona gialla, si teme comunque una nuova risalita di contagi da Covid. Visto che il dpcm scade a marzo, però, bisognerà emanare un atto, anche un'ordinanza del ministero della Salute, per prolungare eventualmente la chiusura delle piste da sci e dei confini regionali. Ecco perché questa settimana, il comitato tecnico scientifico si riunirà per discutere del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Scade fra due settimane, il 15, il blocco allo sci e il divieto di spostamento tra le aree gialle. Se questi due stop non venissero prorogati, i gestori degli impianti da sci e i titolari degli alberghi potrebbero tornare subito al lavoro e recuperare in minima parte la stagione invernale. Come scrive Repubblica, però, sembra difficile che ilnon prenda nuove decisioni di chiusura. Infatti nonostante gran parte dell'Italia sia in, si teme comunque unarisalita di contagi da Covid. Visto che il dpcm scade a marzo, però, bisognerà emanare un atto, anche un'ordinanza del ministero della Salute, per prolungare eventualmente la chiusura delle piste da sci e dei confini regionali. Ecco perché questa settimana, il comitato tecnico scientifico si riunirà per discutere del ...

ricpuglisi : Ti vogliono far sentire in colpa per la zona gialla. Che immonda schifezza. - RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - fpizzul : Zona gialla, istruzione per l’uso - MajestyCatsy : Buona passeggiata in zona gialla a tutti gli amisci di Milano -