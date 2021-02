Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi ha incontrato sua Altezza Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti, per fare il punto sulle attività di Eni nel paese, in cui la società ha fatto ingresso nel gennaio 2019 con l’acquisizione dei diritti esplorativi delle aree onshore A, B e C. La compagnia ha recentemente annunciato l’inizio della produzione dal campo di Mahani, situato nella Concessione Area B, assieme a SNOC, la compagnia di Stato dell’Emirato di Sharjah, ed è impegnata nelle attività di esplorazione nelle aree A e C dell’Emirato. Al centro della discussione anche il tema della transizione energetica ed i progetti nel settore delle energie ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di Eni, Claudiohato sua Altezza Sultan bin Muhammad Al-Qasimi,die membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti, per fare il punto sulledi Eni nel paese, in cui la società ha fatto ingresso nel gennaio 2019 con l’acquisizione dei diritti esplorativi delle aree onshore A, B e C. La compagnia ha recentemente annunciato l’inizio della produzione dal campo di, situato nella Concessione Area B, assieme a SNOC, la compagnia di Stato dell’Emirato di, ed è impegnata nelledi esplorazione nelle aree A e C dell’Emirato. Al centro della discussione anche il tema della transizione energetica ed i progetti nel settore delle energie ...

newsfinanza : Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani - DividendProfit : Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani - cclatwe : @02_fdg @AdalucDe @PoliticaPerJedi Che si è salvata la pelle cedendo alla fine solo la Presidenza ??e non l'A.D., sa… - romi_andrio : RT @dukana2: I criminali di #Confindustria vogliono cacciare #Conte per fare i porci comodi e distruggere l’#Italia con #Renzi #Salvini #Me… - dukana2 : RT @dukana2: I criminali di #Confindustria vogliono cacciare #Conte per fare i porci comodi e distruggere l’#Italia con #Renzi #Salvini #Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Descalzi Eni, l'ad Descalzi incontra l'Emiro di Sharjah

... Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato il 31 gennaio 2021 l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per fare il punto sulle ...

Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani

L'Amministratore delegato di Eni , Claudio Descalzi ha incontrato sua Altezza Sultan bin Muhammad Al - Qasimi , Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti , per fare il punto sulle attività ...

Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani Il Messaggero Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani

(Teleborsa) – L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi ha incontrato sua Altezza Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi ...

Eni, l'ad Descalzi incontra l'Emiro di Sharjah

Sua Altezza Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato il 31 gennaio 2021 l'Amministratore Delegato di Eni, Claudi ...

... Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato il 31 gennaio 2021 l'Amministratore Delegato di, Claudio, per fare il punto sulle ...L'Amministratore delegato di, Claudioha incontrato sua Altezza Sultan bin Muhammad Al - Qasimi , Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti , per fare il punto sulle attività ...(Teleborsa) – L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi ha incontrato sua Altezza Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi ...Sua Altezza Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Emiro di Sharjah e membro del Consiglio supremo federale degli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato il 31 gennaio 2021 l'Amministratore Delegato di Eni, Claudi ...