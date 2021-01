Roma | Max Allegri può prendere il posto di Fonseca ma a una condizione | i dettagli

max_shining : RT @laLucia82: Un giovane geografo americano, Trubetskoy, ha immaginato le strade dell’antica Roma come linee della metropolitana. Si è ser… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Tutti a caccia di #Allegri: dopo la #Roma lo cerca anche il #RealMadrid. Dopo la sconfitta con il #Levante la situazion… - Max_Alle : RT @chiaberger: A proposito di élite, di potenze straniere, di M5S e governo #Conte, a che punto è l’inchiesta sulla Link University e sul… - morettweet : RT @Sport_Mediaset: Tutti a caccia di #Allegri: dopo la #Roma lo cerca anche il #RealMadrid. Dopo la sconfitta con il #Levante la situazion… - Max_883 : l'Atalanta che dice di avere una rivalità con la Lazio vale quanto la roma che dice di averla con la Juve. Non con… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Max

'Nella settimana in cui si è parlato di un prossimo futuro (a partire da giugno) diAllegri alla, la sconfitta casalinga del Real Madrid con il Levante non ha fatto altro che incrinare ...Tuttavia, oltree Milano , potrebbero essere inserite altre location in un secondo momento. ...Bisio Caterina Shulha Marta Gastini Demetra Bellina Luca Bizzarri Claudia Pandolfi Stefania Rocca...Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in caso di cambio allenatore Max Allegri rimane la prima opzione possibile per il club giallorosso. L'allenatore, fermo da un anno e mezzo, sarebbe ...Massimiliano Allegri, dopo mesi e mesi di inattività, è tornato al centro di tante voci che lo vorrebbero sulla panchina di diversi club.