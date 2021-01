A Milano l'ultimo saluto a Giorgia Martone, la signora dei profumi (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gennaio 2021 - Si sono svolti oggi a Milano i funerali di Giorgia Martone , 41enne ricercatrice nel campo della profumeria , cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory, morta durante un'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 30 gennaio 2021), 30 gennaio 2021 - Si sono svolti oggi ai funerali di, 41enne ricercatrice nel campo della profumeria , cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory, morta durante un'...

fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso e le ultime notizie, alla vigilia dell'ultimo impegno in LBA prima della Coppa Ital… - OlimpiaMiNews : Le parole del coach biancorosso e le ultime notizie, alla vigilia dell'ultimo impegno in LBA prima della Coppa Ital… - AlessandroMagg4 : Le parole del coach biancorosso e le ultime notizie, alla vigilia dell'ultimo impegno in LBA prima della Coppa Ital… - qn_giorno : L'ultimo saluto a #GiorgiaMartone , la signora dei profumi - Mariaenza15 : RT @choriflettutoo: Che duo stupendo,estreghetta che finalmente sta conquistando l’ultimo gay di Milano da aggiungere al suo album??sulla su… -