Lo Monaco | “Gattuso non merita la gogna | le critiche sono esagerate”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il consigliere federale Pietro Loè intervenuto a Radio Marte per parlare di, in particolare del suo sfogo di ieri. Dopo la vittoria … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Enzovit : Napoli, Lo Monaco, Di Marzio e Coppola sul Napoli e Gattuso - ilnapolionline : Lo Monaco: 'Lo sfogo di Gattuso è dovuto dalle critiche che si sono create attorno alla squadra. A fine stagione si… - 100x100Napoli : #LoMonaco commenta lo sfogo di #Gattuso. - sportli26181512 : Lo Monaco: 'Sfogo Gattuso? C'è un clima che fa male a lui e al #Napoli': Il consigliere federale: 'Intorno agli azz… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Lo Monaco: 'Gattuso? Pressione sproporzionata attorno al Napoli, la squadra ha tutti gli obiettivi nel mir… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Gattuso

...Napoli - Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Pietro Lo, ...ha giocato per buona parte del campionato senza attacco. E' inevitabile che qualche fatica la ...A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Pietro Lo, consigliere FIGC. Di seguito il suo intervento, dove parla anche dello sfogo di: ' Consiglio federale di oggi? Accorgimenti usuali. Sfogo? Frutto dell'enorme pressione creatasi,...Il consigliere federale Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte per parlare di Gattuso, in particolare del suo sfogo di ieri. Dopo la vittoria del ...Piero Lo Monaco, consigliere della FIGC è intervenuto alla trasmissione Marte Sport Live facendo il punto sull’attuale situazione del Napoli. Il consigliere FIGC ha ribadito come secondo lui lo sfogo ...