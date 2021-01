L'allarme del Guardasigilli Bonafede: "Recovery a rischio senza riforme giustizia" (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - "Non soltanto gli investimenti richiesti dal ministero della giustizia, ma l'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà scrutinato tenendo conto della capacità di affrontare con riforme normative, investimenti e misure organizzative i problemi del processo civile e penale e di apprestare un'efficace prevenzione della corruzione". Lo si legge nella relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia depositata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. "La confidence delle istituzioni europee verso le prospettive di rilancio del nostro Paese - si legge ancora nel documento - è dunque fortemente condizionata dall'approvazione di riforme e investimenti efficaci nel settore della giustizia. Non può del resto sfuggire come qualsiasi progetto di ... Leggi su agi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - "Non soltanto gli investimenti richiesti dal ministero della, ma l'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà scrutinato tenendo conto della capacità di affrontare connormative, investimenti e misure organizzative i problemi del processo civile e penale e di apprestare un'efficace prevenzione della corruzione". Lo si legge nella relazione sullo stato dell'amministrazione delladepositata dalAlfonso. "La confidence delle istituzioni europee verso le prospettive di rilancio del nostro Paese - si legge ancora nel documento - è dunque fortemente condizionata dall'approvazione die investimenti efficaci nel settore della. Non può del resto sfuggire come qualsiasi progetto di ...

Ultime Notizie dalla rete : allarme del Napoli, l'allarme del geologo: «Falde acquifere spingono verso l'alto, Palazzo Reale... Il Mattino È morto il chimico Premio Nobel, Paul Crutzen: papà dell'Antropocene e del “buco dell'ozono”

È morto ieri in Germania all'età di 87 anni dopo una lunga malattia il chimico e meteorologo olandese Paul Crutzen, Premio Nobel per la Chimica nel 1995. Fu lui insieme a ...

Il Cai lancia l’allarme slavine: «Pericoloso andare al Dal Piaz»

Avviso agli appassionati di montagna: un fronte nevoso instabile incombe sul tracciato che conduce al Rifugio «In quota venti forti e i diversi strati di neve non sono legati tra loro» ...

