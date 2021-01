Statua di Maradona: la Procura di Napoli vuol vederci chiaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, ancora senza indagati, per fare luce sulla costituenda commissione che dovrà valutare i progetti per la realizzazione di una Statua di Diego Armando ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladella Repubblica ha aperto un fascicolo, ancora senza indagati, per fare luce sulla costituenda commissione che dovrà valutare i progetti per la realizzazione di unadi Diego Armando ...

Gazzetta_it : #Maradona: la Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla #statua - NapoliCalciogol : Maradona, la Procura apre un’inchiesta sulla (futura) statua - sscalcionapoli1 : Inchiesta della Procura sulla statua di Maradona: in commissione due esponenti degli ultrà più estremi, la Digos in… - Vivo_e_vegeto : RT @Gazzetta_it: #Maradona: la Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla #statua - MarzianoAnsioso : Quale foto di Maradona scegliereste come modello per la sua statua a piazza Plebiscito? -