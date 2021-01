Vaccini, lo Stato italiano investe su ReiThera | Aifa: le dosi saranno disponibili da settembre (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo Stato punta sul vaccino italiano di ReiThera e scommette sulla buona riuscita investendovi 81 milioni di euro. Il nostro Paese cerca così di smarcarsi dai colossi stranieri accelerando sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lopunta sul vaccinodie scommette sulla buona riuscitandovi 81 milioni di euro. Il nostro Paese cerca così di smarcarsi dai colossi stranieri accelerando sulla ...

alexbarbera : Ci dicono di riscoprire lo Stato, ma la battaglia contro il Covid la stanno vincendo il mercato, il capitale e la s… - fattoquotidiano : Vaccini, l’Avvocatura dello Stato invia la diffida a Pfizer per i ritardi nelle consegne. “Nelle prossime ore Arcur… - stefanocherti : RT @alexbarbera: Ci dicono di riscoprire lo Stato, ma la battaglia contro il Covid la stanno vincendo il mercato, il capitale e la società… - Macondo77 : RT @stebaraz: Ma secondo voi è possibile che un giornalista che si occupa di economia e finanza per un quotidiano nazionale non sappia che… - stefanobellelli : RT @alexbarbera: Ci dicono di riscoprire lo Stato, ma la battaglia contro il Covid la stanno vincendo il mercato, il capitale e la società… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Stato Vaccini, l'Italia punta su ReiThera: lo Stato investe 81 milioni sull'azienda TGCOM Il vaccino dell’Istituto Spallanzani-ReiThera sarà prodotto nel Lazio, Zingaretti: «Ottima notizia»

«Come Regione Lazio abbiamo creduto sin dall’inizio in questa ricerca sostenendola economicamente e con la massima fiducia: è un team che con grande competenza e professionalità si è lanciato in un’av ...

Covid, Biden: "Abbiamo ordinato 200 milioni di dosi di vaccino in piu'"

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ufficializza l'ordine di 200 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il coronavirus. In ...

«Come Regione Lazio abbiamo creduto sin dall’inizio in questa ricerca sostenendola economicamente e con la massima fiducia: è un team che con grande competenza e professionalità si è lanciato in un’av ...Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ufficializza l'ordine di 200 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il coronavirus. In ...