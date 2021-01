Cashback, paga cinque volte al distributore con il bancomat per mettere 20 euro di benzina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La corsa ai rimborsi per il Cashback a volte rischia di giocare brutti scherzi. La misura, introdotta da circa un mese dal Governo per incentivare l’uso delle carte elettroniche, ha avuto finora un ottimo riscontro: previsti rimborsi del 10% per ogni transazione, fino a un limite massimo di 150 euro cumulabili. Dopo una fase sperimentale a dicembre, il Cashback è entrato in vigore dal 1 gennaio 2021. Una misura fortemente voluta dall’ormai ex premier Giuseppe Conte, e osteggiata invece da Renzi. Gli aderenti, per ottenere il rimborso, dovranno cumulare almeno 50 operazioni entro giugno. C’è chi quindi si è fatto prendere dalla fretta e dall’ansia, come un automobilista che, pochi giorni fa, ha pagato venti euro di benzina facendo ben cinque diverse ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La corsa ai rimborsi per ilrischia di giocare brutti scherzi. La misura, introdotta da circa un mese dal Governo per incentivare l’uso delle carte elettroniche, ha avuto finora un ottimo riscontro: previsti rimborsi del 10% per ogni transazione, fino a un limite massimo di 150cumulabili. Dopo una fase sperimentale a dicembre, ilè entrato in vigore dal 1 gennaio 2021. Una misura fortemente voluta dall’ormai ex premier Giuseppe Conte, e osteggiata invece da Renzi. Gli aderenti, per ottenere il rimborso, dovranno cumulare almeno 50 operazioni entro giugno. C’è chi quindi si è fatto prendere dalla fretta e dall’ansia, come un automobilista che, pochi giorni fa, hato ventidifacendo bendiverse ...

StefaniaTina : Il Messaggero: Cashback, il furbetto al distributore paga cinque volte col bancomat per mettere 20 euro di benzina.… - Antonioquantum2 : RT @Laural21562870: Vero?Falso?Cmq sempre sta mentalità del chi frega di più.... Francamente ha stancato, e francamente ecco perché resterò… - Laural21562870 : Vero?Falso?Cmq sempre sta mentalità del chi frega di più.... Francamente ha stancato, e francamente ecco perché res… - PatriziaOrlan11 : RT @paolacontini64: Poraccio?? 'Il furbetto del cashback al distributore: paga cinque volte col bancomat per mettere 20 euro di benzina' ht… - CAvondet : Per colpa di questi furbetti prima o poi le cambiano le regole. Ci diamo sempre i pugni sui cabasisi ?? Il Messagger… -