Plastica addio | la pasta è “incartata” col packaging compostabile di G Lonardi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) (di Giorgio) Si fa presto a parlare di lotta allae lamentarsi della sua crescita nei nostri mari. A cominciare dal Mediterraneo dove, denuncia il Wwf, ne vengano scaricate ogni anno 570 mila tonnellate. L’importante è dimostrare che non ci sono più alibi perché un’alternativa esiste. Ed è quello che ha fatto Agnesi (gruppo Colussi) eliminando 42 milioni di confezioni tradizionali diper sostituirle con altrettanti “incarti” al cento per cento compostabili. Vale a dire smaltibili con un semplice gesto nella frazione umida dei rifiuti. Questo significa che il nuovo, dopo un processo di compostaggio industriale, si trasformerà in terriccio impiegabile per fertilizzare il suolo. A partire dalla fine di gennaio, sugli scaffali dei supermercati e dei negozi di tutta Italia, Agnesi ...