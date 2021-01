Pierpaolo Pretelli svela perché non ha dato il voto a Tommaso Zorzi – VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli ha dato il suo voto ad Andrea Zenga piuttosto che all’amico Tommaso Zorzi con il quale convive dall’inizio del Grande Fratello Vip. Dopo avere parlato con il rampollo milanese, il fidanzato di Giulia Salemi ha svelato, chiacchierando con Samantha De Grenet, l’effettivo motivo della sua curiosa scelta. Pierpaolo Pretelli svela perché non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 gennaio 2021)hail suoad Andrea Zenga piuttosto che all’amicocon il quale convive dall’inizio del Grande Fratello Vip. Dopo avere parlato con il rampollo milanese, il fidanzato di Giulia Salemi hato, chiacchierando con Samantha De Grenet, l’effettivo motivo della sua curiosa scelta.non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

