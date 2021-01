L’Isola dei famosi | clamorosa indiscrezione | nel cast anche un’amatissima conduttrice

Leggi su sologossip

(Di martedì 26 gennaio 2021)dei: neldella prossima edizione potrebbe esserci. Niente paura per gli amanti dei reality show. Se il GF Vip si sta avviando verso le battute finali ( manca però ancora più di un mese!), un nuovo amatissimo reality sta per iniziare. Lunedì 1 marzo andrà in onda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.