Inter-Milan di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) stasera a Milano si gioca Inter-Milan, prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia: il match sarà trasmesso stasera su Rai1 ed ecco come fare per vederlo anche in streaming. In onda stasera su Rai1, dalle 20:35, c'è Inter-Milan, prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Da oggi fino a giovedì 28 gennaio il torneo sceglie le quattro semifinaliste che a febbraio, tra il 2 e il 10, si giocheranno i due posti in finale (19 maggio) nel classico "andata e ritorno". Ancora per questo turno le partite saranno secche, ad eliminazione diretta. dove vederla in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021)o si gioca, prima partita dei quarti di finale di: il match sarà trasmessosued ecco come fare per vederloin. In ondasu, dalle 20:35, c'è, prima partita dei quarti di finale di. Da oggi fino a giovedì 28 gennaio il torneo sceglie le quattro semifinaliste che a febbraio, tra il 2 e il 10, si giocheranno i due posti in finale (19 maggio) nel classico "andata e ritorno". Ancora per questo turno le partite saranno secche, ad eliminazione diretta.in ...

Gazzetta_it : #derby, #Serginho rivede il suo #Milan: 'Tornati grandi grazie a #Maldini Nessuno è come Theo' #InterMilan… - tuttosport : Diretta #Inter-#Milan ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e #probabiliformazioni - Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - Daniele_Manca : RT @kevin_bertoni: Per @masterx_iulm tiro le somme della prima metà di campionato di #SerieA Il #Milan arriverà fino in fondo? #Inter tro… - juve_pino : Stasera c'è inter-milan... la vedi con me??? -