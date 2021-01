Disastro Lombardia, la Lega difende l’indifendibile. L’errore di Fontana è chiaro. M5S: “La Giunta si è sfiduciata da sola. Si facciano da parte” (Di martedì 26 gennaio 2021) L’episodio dei dati errati della Lombardia, che ha comportato una settimana di zona rossa per l’intera regione, è oramai un caso politico. Lo scontro che si consuma oramai da giorni tra il presidente della regione, Attilio Fontana, e il Governo è su un terreno scivoloso, quello dei calcoli dell’indice Rt dell’infezione da Sars Cov 2. A soccorrere il governatore arriva la Lega. Tutti i governatori del Carroccio, infatti, hanno firmato una nota comune per chiedere una “revisione immediata delle procedure” per determinare il colore dei territori in modo da “affrontare con serenità maggiore una grave situazione”. Proporranno qualcosa, penserete voi. E invece niente. Sono però in prima fila per sferrare l’ennesimo colpo contro il Governo: “Non può ad ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le regioni”, sostengono i presidenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) L’episodio dei dati errati della, che ha comportato una settimana di zona rossa per l’intera regione, è oramai un caso politico. Lo scontro che si consuma oramai da giorni tra il presidente della regione, Attilio, e il Governo è su un terreno scivoloso, quello dei calcoli dell’indice Rt dell’infezione da Sars Cov 2. A soccorrere il governatore arriva la. Tutti i governatori del Carroccio, infatti, hanno firmato una nota comune per chiedere una “revisione immediata delle procedure” per determinare il colore dei territori in modo da “affrontare con serenità maggiore una grave situazione”. Proporranno qualcosa, penserete voi. E invece niente. Sono però in prima fila per sferrare l’ennesimo colpo contro il Governo: “Non può ad ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le regioni”, sostengono i presidenti ...

