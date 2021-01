Coronavirus 25 gennaio, altri 420 morti: calano ancora i positivi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus 25 gennaio in Italia, altri 420 morti: calano ancora i positivi, la situazione aggiornata di oggi. Come sempre, si riducono i contagi da Coronavirus, con una contrazione contestuale del numero dei tamponi, dopo la giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore, si registrano infatti in Italia 8.561 nuovi casi con 143.116 tamponi e 420 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Emergenza25in Italia,420, la situazione aggiornata di oggi. Come sempre, si riducono i contagi da, con una contrazione contestuale del numero dei tamponi, dopo la giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore, si registrano infatti in Italia 8.561 nuovi casi con 143.116 tamponi e 420 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : In Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti: il bollettino di oggi - RaiNews : I dati del #coronavirus oggi in Italia - fanpage : Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. - Marilenapas : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 gennaio: 8.562 nuovi casi, i morti sono 420 - Righeblu : #lockdown3 #coronavirus Confronto dati #Regioni #25gennaio 24 gennaio 2021. Situazione #Italia #Lockdown #fase3… -