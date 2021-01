Verona, Juric cauto sull'Europa League: 'Trenta punti sono tanti, ma...' (Di domenica 24 gennaio 2021) Verona - Il Verona continua a sorprendere: la squadra di Ivan Juric ha battuto con un secco 3 - 1 il Napoli , rimontando anche l'iniziale svantaggio. Queste le parole del tecnico scaligero in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021)- Ilcontinua a sorprendere: la squadra di Ivanha battuto con un secco 3 - 1 il Napoli , rimontando anche l'iniziale svantaggio. Queste le parole del tecnico scaligero in ...

DiMarzio : #Verona, le parole di #Juric dopo la vittoria con il #Napoli - Notiziedi_it : Il Verona batte 3-1 il Napoli. Ottima prova della compagine di Juric, azzurri poco lucidi - mvb_80 : Classifica avulsa tra le big della #SerieA + il Verona dopo il girone di andata: 14 #Verona 12 #Inter 11 #Atalanta… - danielelozzi : La cosa brutta per il #Napoli e per #Gattuso è che stavolta hanno perso meritando di perdere. Grande partita del… - sportli26181512 : Verona, Barak: 'Siamo come il Leicester di Ranieri! Oggi la nostra miglior partita': Verona, Barak: 'Siamo come il… -