Pirlo in conferenza | “Dybala ha ancora fastidio | restiamo alla finestra per una punta”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Nel giorno in cui la Juventus compie un passo importante verso la vetta della classifica,parla dei suoi calciatori, in particolare. È un Andreamolto soddisfatto quello che si presenta instampa dopo la partita giocata alle 12.30 contro il Bologna, vinta per 2-0 grazie alle reti di Arthur e McKennie. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo conferenza

In conferenza stampa dopo la vittoria sul Bologna il tecnico della Juventus si dice non sorpreso per come il Milan è stato attivo sul mercato.McKennie conquista la Juventus diventando il jolly di centrocampo. I numeri della partita di West McKennie sono a dir poco straordinari. Il centrocampista americano dei bianconeri, arrivato in estate ...