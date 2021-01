Giovanni Rezza: "Varianti? Quella brasiliana la più preoccupante" (Di sabato 23 gennaio 2021) Le Varianti preoccupano, tanto da valutare un innalzamento delle misure. Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia: “La variante brasiliana preoccupa di più perché sono state segnalate delle reinfezioni. Per la variante inglese, invece, sono stati segnalati già alcune decine di casi in Italia. C’è un link con l’Inghilterra ma ci sono dei focolai che stiamo esaminando. Se questo possa determinare un innalzamento delle misure, questo è un argomento che stiamo prendendo in considerazione”. Tutti i dati sono passati al setaccio: “Stiamo attenzionando la variante inglese e anche altre - prosegue - c’è Quella sudafricana simile a Quella inglese e una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Lepreoccupano, tanto da valutare un innalzamento delle misure. Lo afferma Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia: “La variantepreoccupa di più perché sono state segnalate delle reinfezioni. Per la variante inglese, invece, sono stati segnalati già alcune decine di casi in Italia. C’è un link con l’Inghilterra ma ci sono dei focolai che stiamo esaminando. Se questo possa determinare un innalzamento delle misure, questo è un argomento che stiamo prendendo in considerazione”. Tutti i dati sono passati al setaccio: “Stiamo attenzionando la variante inglese e anche altre - prosegue - c’èsudafricana simile ainglese e una ...

HuffPostItalia : Giovanni Rezza: 'Varianti? Quella brasiliana la più preoccupante' - alelu62 : Rezza: 'Epidemia resta in fase delicata, non allentare le misure' - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Giovanni #Rezza sull'emergenza #COVID19: 'L'incidenza rimane alta, ma non c'è più accelerazione dei casi. Il numero di ricov… - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Giovanni #Rezza sull'emergenza #COVID19: 'L'incidenza rimane alta, ma non c'è più accelerazione dei casi. Il numero di ricov… - rtl1025 : ?? Giovanni #Rezza sull'emergenza #COVID19: 'L'incidenza rimane alta, ma non c'è più accelerazione dei casi. Il nume… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Rezza Covid19, si è vaccinato anche Giovanni Rezza (VIDEO) BlogSicilia.it Covid Rezza: “Variante inglese? Non c’è tempo da perdere”

Covid Rezza – Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Consiglia di non abbassare le guardia. COVID Rezza: “L’Epidemia rimane in una fase delicata e non dob ...

Iss: “Misure restrittive di Natale hanno funzionato: manteniamole o virus ricomincia a correre”

“Possiamo dire che le misure restrittive di Natale hanno avuto effetto, perché l’Rt è in diminuzione. Ma non possiamo escludere un nuovo aumento dei casi: quando tendiamo a rallentare le misure restri ...

Covid Rezza – Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Consiglia di non abbassare le guardia. COVID Rezza: “L’Epidemia rimane in una fase delicata e non dob ...“Possiamo dire che le misure restrittive di Natale hanno avuto effetto, perché l’Rt è in diminuzione. Ma non possiamo escludere un nuovo aumento dei casi: quando tendiamo a rallentare le misure restri ...