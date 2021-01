Corinne Clery: perché l’attrice ha detto addio agli uomini (Di sabato 23 gennaio 2021) La storia personale di , il suo racconto in alcune interviste. (screenshot video)A 70 anni suonati, Corinne Clery è sicuramente una delle attrici più conosciute nel nostro Paese: la sua bellezza senza tempo l’ha resa davvero iconica. Nata a Parigi, a soli 17 anni, nel 1967, si è sposata con Hubert Wayaffe. Dall’unione è nato Alexandre. Si tratta dell’unico figlio dell’attrice a cui è legata tantissimo. Ti potrebbe interessare anche -> Daniela Rosati casta dal 2005: “Non mi pesa, era necessario” Questo nonostante i rapporti tra madre e figlio non siano buoni, come ha spiegato lei stessa a ‘Verissimo’ qualche tempo fa. “Anche questo fa parte della vita” – ha evidenziato l’attrice che però non vuole chiudere quel rapporto – “Avere un figlio a 18 anni alla mia epoca… Ero una bambina. Le mamme sono dei ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) La storia personale di , il suo racconto in alcune interviste. (screenshot video)A 70 anni suonati,è sicuramente una delle attrici più conosciute nel nostro Paese: la sua bellezza senza tempo l’ha resa davvero iconica. Nata a Parigi, a soli 17 anni, nel 1967, si è sposata con Hubert Wayaffe. Dall’unione è nato Alexandre. Si tratta dell’unico figlio dela cui è legata tantissimo. Ti potrebbe interessare anche -> Daniela Rosati casta dal 2005: “Non mi pesa, era necessario” Questo nonostante i rapporti tra madre e figlio non siano buoni, come ha spiegato lei stessa a ‘Verissimo’ qualche tempo fa. “Anche questo fa parte della vita” – ha evidenziatoche però non vuole chiudere quel rapporto – “Avere un figlio a 18 anni alla mia epoca… Ero una bambina. Le mamme sono dei ...

