GF Vip 5, Giulia Salemi già innamorata di Pierpaolo? Parla di intesa e amore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri sera Giulia Salemi si è lasciata andare ad alcune confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5 insieme a Dayane Mello riguardo al rapporto in crescita con Pierpaolo Pretelli. L’influencer ha spiegato alla modella che ancora non si capacita che si sia potuto accendere questo particolare feeling nel contesto del GF Vip 5: “Però è successo. L’intesa con lui mai trovata con nessuno, siamo simili“. Quello della Salemi sembra essere dunque un sentimento nuovo, come ha suggerito anche Dayane. “E’ buono, è puro. Sento veramente che è senza secondi fini. Mi protegge, è un padre di famiglia, crede nei valori importanti. Non mi sembra uno che va a ballare e si sbronza e ci prova con tre tipe” ha detto Giulia. La Salemi era entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri serasi è lasciata andare ad alcune confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5 insieme a Dayane Mello riguardo al rapporto in crescita conPretelli. L’influencer ha spiegato alla modella che ancora non si capacita che si sia potuto accendere questo particolare feeling nel contesto del GF Vip 5: “Però è successo. L’con lui mai trovata con nessuno, siamo simili“. Quello dellasembra essere dunque un sentimento nuovo, come ha suggerito anche Dayane. “E’ buono, è puro. Sento veramente che è senza secondi fini. Mi protegge, è un padre di famiglia, crede nei valori importanti. Non mi sembra uno che va a ballare e si sbronza e ci prova con tre tipe” ha detto. Laera entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 ...

prelemii_orlemi : Votate anche qui G - infoitcultura : Gf Vip, Giulia Salemi riceve un aereo da parte dei fan: “Grazie” - salvatrash1 : Come fai a non conoscere Giulia Salemi che ha fatto due edizioni del gf vip ?? #lapupaeilsecchione - flamanc24 : RT @salvatrash1: Giulia Salemi non le bastavano due edizioni di GF Vip anche #lapupaeilsecchione -