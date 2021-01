Covid in Campania, oggi 1.106 positivi e 46 morti: l'indice di contagio sale al 7,99% ma ci sono 10.115 guariti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.106 positivi su 13.834 tamponi effettuati, 109 in meno di ieri con 1.639 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.106su 13.834 tamponi effettuati, 109 in meno di ieri con 1.639 tamponi in...

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - TgLa7 : #Covid: Tar #Campania, si' a rientro a scuola per superiori. Accolto ricorso di genitori, secondo modalita' previste da Dpcm - RaiNews : Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l' ordinanza della Regione ed ha d… - ViviCampania : La pandemia COVID-19 non ferma la Festa di Sant’Antuono a Macerata Campania - - cocchi2a : RT @matteoc1951: Il principe di Casador Covid, De Luca: “Piano vaccini è squilibrato e penalizzante per la Campania. Basta con le manfrine… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, ancora tanti morti in Italia. L’indice di contagio Rt sotto 1 dopo 5 settimane

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 13.633 contagiati e 472 vittime. Calano le terapie intensive. Anche oggi è la Lombardia la Regione nella quale è stato riscontrato il maggior numero di nuovi cas ...

Covid, monitoraggio Iss: Sicilia (con altre tre regioni) resta a "rischio alto"

Undici le regioni con rischio moderato (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa di Trento, Puglia, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Veneto) e 6 con rischio basso ...

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 13.633 contagiati e 472 vittime. Calano le terapie intensive. Anche oggi è la Lombardia la Regione nella quale è stato riscontrato il maggior numero di nuovi cas ...Undici le regioni con rischio moderato (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa di Trento, Puglia, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Veneto) e 6 con rischio basso ...