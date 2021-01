Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 22 gennaio 2021: doppia puntata per la soap di Rai1 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Paradiso delle signore 5 torna domani su Rai1, venerdì 22 gennaio 2021, ma alle 15:30 perchè, come da anticipazioni, è prevista una doppia puntata per la soap. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 22 gennaio 2021 ma alle 15:30, con quasi 30 minuti d'anticipo rispetto all'orario normale, e questo perchè, come scopriamo dalle anticipazioni, domani andrà in onda una doppia puntata della soap. Nel primo episodio, in onda alle 15:30, Gabriella confessa a Laura che lei e Salvatore si sono baciati. Adelaide mette in guardia Umberto su Arturo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il5 torna domani su, venerdì 22, ma alle 15:30 perchè, come da, è prevista unaper la. Il5 torna suvenerdì 22ma alle 15:30, con quasi 30 minuti d'anticipo rispetto all'orario normale, e questo perchè, come scopriamo dalle, domani andrà in onda unadella. Nel primo episodio, in onda alle 15:30, Gabriella confessa a Laura che lei e Salvatore si sono baciati. Adelaide mette in guardia Umberto su Arturo ...

