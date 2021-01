Fiorentina, Vlahovic non basta: doppia idea per l’attacco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il calciomercato della Fiorentina continua a rimanere in stand-by, ma potrebbe decollare nelle prossime ore con l’arrivo di un nuovo centravanti da affiancare a Vlahovic. Il calciomercato della Fiorentina ripartirà dall’assalto a un nuovo centravanti. Massima fiducia in Vlahovic, ma è chiaro che il giovane attaccante viola non basterà per sopperire alle lacune offensive in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il calciomercato dellacontinua a rimanere in stand-by, ma potrebbe decollare nelle prossime ore con l’arrivo di un nuovo centravanti da affiancare a. Il calciomercato dellaripartirà dall’assalto a un nuovo centravanti. Massima fiducia in, ma è chiaro che il giovane attaccante viola non basterà per sopperire alle lacune offensive in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lvmbowski : Fiorentina con Kokorin e Vlahovic in attacco, darei un braccio per vedere un solo minuto di quella coppia alla Roma - niccolotosi : La scelta del #papu mi piace. E' un 88: puo' integrarsi bene con Vlahovic per ancora due stagioni. #Fiorentina #Mercato - DavidFanelli62 : @PietroLazze Lo ripeterò fino allo sfinimento la #Fiorentina li ha fatti prigionieri molti tipo Pezzella,Milenkovic… - PietroLazze : @chiesachi77 La Fiorentina ha il secondo peggior attacco della Serie A. Io un attaccante forte l'avrei comprato un… - Fiorentinanews : Vlahovic e il contatto in area del #Napoli...che non c'è. Castrovilli e un intervento netto su Bakayoko #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic Fiorentina, Vlahovic rinnova: ingaggio triplicato. E c'è l'offerta alla Lazio per Caicedo: i dettagli Calciomercato.com I 10 nomi più caldi della sessione invernale di calciomarcato

E' un mercato di gennaio fortemente condizionato dalle difficoltà economiche legate alla pandemia. Non sono comunque mancate operazioni importanti (Mandzukic al Milan su tutte) e, a due settimane dall ...

Tra un indiscusso talento calcistico e le “kokorinate”: ecco chi è Aleksandr Kokorin, la punta russa vicina alla Fiorentina VIDEO

Che il calcio era fatto per Aleksandr Kokorin lo si era capito fin dalla sua giovane età, quando a dieci anni si ritrova a vivere da solo nella fredda Mosca. Ingaggiato nelle giovanili del Lokomotiv, ...

