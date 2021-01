Coronavirus: giurista, ipotesi lesioni o omicidio colposo se tarda richiamo vaccino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - "lesioni colpose o peggio omicidio colposo potrebbero essere la qualificazione giuridica degli eventi infausti derivati dalla mancata o ritardata somministrazione della seconda dose. Ovvio che la scienza dovrebbe comprovare i vari passaggi di fatto dell'ipotesi qui formulata". E' lo scenario ipotizzato dall'avvocato Stefano Putinati, docente associato di diritto penale dell'Università di Parma, in un approfondimento pubblicato sul sito di informazione e divulgazione scientifica 'MedicalFacts.it', fondato dal virologo Roberto Burioni. L'avvocato spiega quali potrebbero essere le implicazioni penali nel caso in cui non si riuscisse a somministrare in tempo la seconda dose di vaccino contro il Covid-19. "Non sembrerebbe peregrino individuare le Regioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - "colpose o peggiopotrebbero essere la qualificazione giuridica degli eventi infausti derivati dalla mancata o rita somministrazione della seconda dose. Ovvio che la scienza dovrebbe comprovare i vari passaggi di fatto dell'qui formulata". E' lo scenario ipotizzato dall'avvocato Stefano Putinati, docente associato di diritto penale dell'Università di Parma, in un approfondimento pubblicato sul sito di informazione e divulgazione scientifica 'MedicalFacts.it', fondato dal virologo Roberto Burioni. L'avvocato spiega quali potrebbero essere le implicazioni penali nel caso in cui non si riuscisse a somministrare in tempo la seconda dose dicontro il Covid-19. "Non sembrerebbe peregrino individuare le Regioni ...

Giornaleditalia : Coronavirus: giurista, ipotesi lesioni o omicidio colposo se tarda richiamo vaccino - arcanodavvero : RT @adrianobiondi: Diciamo che 'da giurista' c'è poco da rivendicare, visto il caos normativo e le clamorose forzature operate in relazione… - adrianobiondi : Diciamo che 'da giurista' c'è poco da rivendicare, visto il caos normativo e le clamorose forzature operate in rela… - MarcoPallaoroRN : RT @giuslavoristi: #Medici e #infermieri devono vaccinarsi contro la #Covid-19? Sul piano etico e civile, la risposta non lascia spazio a d… - giuslavoristi : #Medici e #infermieri devono vaccinarsi contro la #Covid-19? Sul piano etico e civile, la risposta non lascia spazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giurista Coronavirus: giurista, ipotesi lesioni o omicidio colposo se tarda richiamo vaccino Il Tempo Coronavirus: giurista, ipotesi lesioni o omicidio colposo se tarda richiamo vaccino

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - "Lesioni colpose o peggio omicidio colposo potrebbero essere la qualificazione giuridica degli eventi infausti derivati dalla mancata o ritardata somministrazione de ...

DEMOCRAZIE COVID CAOS

Non sappiamo se il Covid scomparirà dopo la vaccinazione globale o se si evolverà sino a diventare endemico. Intanto contribuisce alla crescita del caos nelle società, particolarmente nelle democratic ...

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - "Lesioni colpose o peggio omicidio colposo potrebbero essere la qualificazione giuridica degli eventi infausti derivati dalla mancata o ritardata somministrazione de ...Non sappiamo se il Covid scomparirà dopo la vaccinazione globale o se si evolverà sino a diventare endemico. Intanto contribuisce alla crescita del caos nelle società, particolarmente nelle democratic ...