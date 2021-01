Australian Open, Azarenka a cuore aperto: “Abbiamo bisogno di cooperazione e comprensione” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel mentre si cerca una soluzione comune per la buona riuscita di questi sfortunati Australian Open, la tennista Viktoria Azarenka ha aperto il suo cuore con una toccante lettera, per provare, almeno in parte, a placare le polemiche che si celano dietro questo torneo. La biellorussa fa parte di quei 72 tennisti attualmente in isolamento nella propria camera d’albergo, e non sa ancora il destino del suo soggiorno nella ‘terra dei canguri’. Viktoria Azarenka prova a placare le polemiche Cosa ha detto? Questo il lungo messaggio della due volte campionessa degli Australian Open, rivolto sia ai colleghi che agli organizzatori dell’evento: “Cari giocatori, coach, staff e comunità Australiana. Vorrei prendermi un attimo e parlare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel mentre si cerca una soluzione comune per la buona riuscita di questi sfortunati, la tennista Viktoriahail suocon una toccante lettera, per provare, almeno in parte, a placare le polemiche che si celano dietro questo torneo. La biellorussa fa parte di quei 72 tennisti attualmente in isolamento nella propria camera d’albergo, e non sa ancora il destino del suo soggiorno nella ‘terra dei canguri’. Viktoriaprova a placare le polemiche Cosa ha detto? Questo il lungo messaggio della due volte campionessa degli, rivolto sia ai colleghi che agli organizzatori dell’evento: “Cari giocatori, coach, staff e comunitàa. Vorrei prendermi un attimo e parlare ...

