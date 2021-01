Grande Fratello Vip 5 lunedì 18 gennaio eliminata Cecilia Capriotti (video) (Di martedì 19 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5 lunedì 18 gennaio ha visto l’uscita di scena di un’altra concorrente, eliminata dal pubblico dopo il televoto tutto al femminile della scorsa settimana. L’eliminata è Cecilia Capriotti. Cecilia ha ottenuto solo il 3% delle preferenze del pubblico per le altre nominate Dayane è al 60%, Stefania al 31%, Carlotta al 6%. ?????< Cecilia Capriotti ha 44 anni, da giovane ha partecipato a Miss Italia, è passata per Lele Mora, ha preso parte a diversi film e fiction è stata a Ballando con le stelle, Jump e L’Isola dei Famosi. Ecco il suo ingresso in studio: ??????< Come si Vota? “Grande Fratello VIP” propone un sistema di voto multipiattaforma, che ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 19 gennaio 2021)Vip 518ha visto l’uscita di scena di un’altra concorrente,dal pubblico dopo il televoto tutto al femminile della scorsa settimana. L’ha ottenuto solo il 3% delle preferenze del pubblico per le altre nominate Dayane è al 60%, Stefania al 31%, Carlotta al 6%. ?????

