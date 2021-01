Cina: economia galoppa, Banca centrale immette 80 miliardi di yuan sul mercato (Di martedì 19 gennaio 2021) Le imprese statali (Soe) della Cina, amministrate centralmente, hanno visto i loro profitti netti combinati raggiungere 1,4 trilioni di yuan (215,77 miliardi di dollari) l'anno scorso, in crescita del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Le imprese statali (Soe) della, amministrate centralmente, hanno visto i loro profitti netti combinati raggiungere 1,4 trilioni di(215,77di dollari) l'anno scorso, in crescita del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente.

FirenzePost : Cina: economia galoppa, Banca centrale immette 80 miliardi di yuan sul mercato - d_gaspari : @humarius Uno che per fare un bando da 1,2 miliardi (MILIARDI) di euro di mascherine da comprare in cina deve appog… - galata_mf : RT @Teresat14547770: Cina, il pil supera i 100mila miliardi di yuan - - ritafertilidea : RT @RadioRadicale: La crescita dell'economia in #Cina e in #Asia nonostante la #pandemia globale. Il nostro corrispondente @fradicioni htt… - MariaLu91149151 : RT @zombificazione: Prossimi a COMPRARSI TUTTA L'ITALIA? Il numero del giorno.Cina, l'unica grande economia in crescita nel 2020 https://t.… -